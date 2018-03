Mitsubishi Eclipse reencarna como crossover

Algumas vezes, fica difícil ligar o nome ao carro. De 1989 a 2011, a Mitsubishi produziu o cupê esportivo Eclipse, que no Brasil, inclusive, chegou a ser o preferido dos jogadores de futebol nos anos 1990. Depois de quatro gerações e 22 anos de existência – incluindo carroceria conversível –, o modelo foi aposentado e, aparentemente, esquecido pela marca japonesa. Porém, no ano passado, a fabricante trouxe o Eclipse novamente à sua linha de produção, mas com o “sobrenome” Cross. De semelhanças com o carro icônico, apenas o desenho cupê e as linhas bem contemporâneas. Mas, como o próprio nome já denota, com capacidades aventureiras e apostando no segmento que se dá melhor no atual mercado global, o dos SUVs. E que deve desembarcar no Brasil no segundo semestre deste ano, possivelmente em meados de agosto.

O Eclipse Cross, na verdade, foi a primeira movimentação da Mitsubishi para ampliar suas vendas globais, principalmente no continente europeu, após a nova aliança com a Renault e a Nissan. Os planos são de investir em três novos crossovers para lá, sendo os próximos uma nova geração do Outlander e ainda um novo SUV, o menor da fabricante, direcionado a brigar com os utilitários esportivos compactos das concorrentes e que deve tirar de linha o SUV médio ASX.

Plataforma A plataforma do Eclipse Cross é a mesma do Outlander e do ASX – baseada na do sedã médio Lancer. Suas linhas expressam mais elegância do que robustez. Mas elementos típicos dos crossovers, como as amplas caixas de roda e proteções em preto e prata na parte inferior do carro, estão presentes. Na traseira, destaca-se o conjunto ótico alongado, que atravessa o vidro traseiro, dividindo a janela em duas partes. Por dentro, a marca adotou uma estratégia para ampliar o espaço, apesar do entre-eixos pouco extenso, de 2,67 metros.

Para mover o Eclipse Cross, há três opções de trem de força. Duas trazem o novo motor 1.5 turbo da marca, movido a gasolina, capaz de entregar 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo, este último disponível entre 1.800 rpm e 4.500 rpm.

Para o Brasil, está prevista a vinda do modelo com motor 1.5, mas ainda não há preço definido. Na Itália, os preços partem de 24.950 euros (R$ 97.500).