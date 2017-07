Mercedes-Benz C 180 alia conforto e desempenho

O Mercedes-Benz Classe C é um dos carros mais importantes da marca no Brasil. Produzido desde março do ano passado na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo, o sedã foi, até 2016, o modelo premium mais vendido do país – no primeiro semestre deste ano, fechou em terceiro, abaixo no Audi Q3 e do Mercedes-Benz GLA, dois SUVs –, mas ainda lidera quando se consideram apenas os sedãs premium. Para manter essa tradição, uma das versões mais importantes é a C 180 Avantgarde, a mais em conta, que há exatamente um ano ganhou motorização flex nacional.

Visualmente, o Classe C traz elementos que remetem ao Classe S – o sedã grande “top” da marca da estrela de três pontas. A vista lateral ressalta o longo capô, uma tradição nos sedãs da fabricante. A dianteira é mais esportiva, com a estrela no centro da grade e faróis totalmente em leds – tecnologia também utilizada nas lanternas e luzes de freios traseiros. No interior, um grande painel em uma única peça do console central se estende elegantemente das entradas de ar centrais até o apoio de braços, criando uma maior sensação de espaço. Cinco aberturas de ar redondas se destacam, com acabamento metálico e frio ao toque. A central multimídia traz tela de sete polegadas, mas não é sensível ao toque.

O motor 1.6 turbinado entrega 156 cv de potência e torque máximo de 25,5 kgfm – os mesmos números de quando funcionava apenas com gasolina no tanque, sem a tecnologia flexível adotada em agosto de 2016. As modificações englobaram a introdução de uma bomba de combustível com maior poder de vazão e com sistema anticorrosão. Injeção direta de combustível com alta pressão, quatro bicos injetores com maior poder de vazão e capacidade anticorrosiva, sensor de reconhecimento de combustível e novo formato do cabeçote. A transmissão é automática, com sete velocidades, e a tração é traseira.