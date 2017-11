Marcas apostam na segmentação

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi um outro modelo da Honda, que era quase indefinível e que virá importada da Itália. Trata-se da X-ADV, sendo que ADV seria uma referência a Adventure e a Advantage, pois trata-se de um modelo com aptidões off-road em um conceito de motocicleta bastante arrojado. A X-ADV traz câmbio automático de dupla embreagem e corpo de big scooter, embora tenha transmissão final por corrente. Eduardo Rocha_Auto Press

As novidades apareceram em praticamente todos os subnichos existentes e imagináveis. E criou situações incomuns. Os modelos da Harley-Davidson, por exemplo, aparecem esbanjando tecnologia, com sistemas multimídia, luzes em led e motores modernos. Enquanto isso, a BMW reforça a aposta no segmento de motos pequenas com a G 310 GS. O mesmo fez a Yamaha, que mostrou a nova Fazer 250 e uma nova versão da ainda recente Crosser 150. As veteraníssimas motocicletas da Royal Enfield apareceram com autoridade em no segmento de clássicas, onde também se fizeram presentes a Kawasaki Z 900 e a Triumph Bonneville T100 Black. Já Ducati e Suzuki deram destaque para modelos mais esportivos, a primeira com a Monster 797 e a SuperSport S. A segunda com a supertecnológica GSX R 1000R. A Honda, que tinha o maior estande da feira, também tratou de apresentar a nova geração da superesportiva CBR 1000 RR Fireblade, com 192 cv e 196 kg.

Nem faz tantos anos, o mercado brasileiro vivia basicamente de motocicletas touring, street – hoje chamado de naked – trail e sport. A não ser pela volta das scooters e pelo surgimento dos modelos clássicos – ironicamente, o único nicho realmente novo –, diversos outros segmentos foram criados a partir da mistura destes grandes gêneros. E é nessa pulverização que as montadoras tentam encontrar a senha para ter acesso ao consumidor. E o Salão Duas Rodas mostrou bem esta diversidade.

O Melhor do Salão Duas Rodas – Conheça algumas das novidades exibidas no evento

BMW Motorrad

A marca alemã apresentou a versão aventureira de sua motocicleta de média cilindrada, a G 310 GS. O modelo será produzido em Manaus e deve ser lançada apenas em meados de 2018 por um valor aproximado de R$ 25 mil.

Dafra

A marca brasileira aposta na renovação de seus produtos de origem oriental. A Apache RTR 200, da indiana TVS, substitui a antiga Apache RTR 150. O motor monocilíndrico agora rende 21 cv e traz freios combinados.

Ducati

A marca italiana, controlada pela alemã Audi, apresentou quatro novidades principais: duas mundiais e duas locais. Entre as mundiais, a maior aposta da marca para o Brasil é na nova geração da naked Monster 797, que traz um visual arrojado e preço bastante competitivo, de R$ 39.900.

Harley-Davidson

A marca norte-americana foi umas das que apresentou o maior número de novidades no Salão Duas Rodas. E tem uma boa justificativa para isso: a nova suspensão e o novo motor Milwaukee Eight estão sendo democratizados por todo o line-up.

Honda

A maior fabricante de motocicletas do planeta trouxe diversas novidades para o Salão Duas Rodas. Entre as que têm desembarque no Brasil confirmado, três chamam a atenção e vão chegar ao longo de 2018. A primeira é a CBR 1000 RR Fireblade.

Indian

A rival histórica da Harley-Davidson teve dois anos bem difíceis, desde que estreou no Brasil no Salão Duas Rodas de 2015. Por isso mesmo, manteve um certo comedimento nas novidades. A maior aposta são as versões Dark Horse para os modelos Chief, Chieftain e a Scout Bobber.

Kawasaki

A marca japonesa não exibiu grandes novidades em seu estande. Dois modelos chamaram a atenção. A nova Ninja 400, com motor bicilíndrico de 45 cv, que vai “matar” a Ninjinha 300 em 2018, e a Z 900, com estilo retrô e montada com um quadricilíndrico de 948 cc e 125 cv de potência.

Royal Enfield

Para o Salão Duas Rodas, a Royal reservou a apresentação da série Redditch, da linha intermediária Classic 500, por R$ 20.900 – a marca tem ainda as linhas Bullet 500, de entrada, e Continental GT, de topo. O propulsor é sempre o monocilíndrico de 500 cc, de 27,2 cv.

Suzuki

A maior novidade da montadora japonesa foi a nova geração da esportiva GSX-R 1000 R, com 199 cv, controle de tração com 10 modos de pilotagem, sistema quick shift tanto para subir quanto para reduzir as marchas sem o uso de embreagem e controle de largada, entre outros recursos.

Triumph

A marca britânica exibiu a nova geração de sua campeã de vendas, a Tiger 800, mostrada pela primeira no Salão de Milão, no início do mês. O modelo, que vai chegar em meados de 2018, apareceu em três versões: XRx Low Seat, XRT e a top XCa.

Yamaha

A Yamaha reservou para o Salão Duas Rodas a nova Crosser 150 Z, mais voltada para o uso no off-road. A Crosser Z tem para-lamas dianteiros altos, protetores de bengala e cores exclusivas. Com a chegada da versão Z, a Crosser original passa a ser identificada como S.