Kia Soul vem com motorização turbo

O Kia Soul é um carro controverso. O desenho de formas quadradas realmente chama atenção – por ser considerado interessante ou bizarro. Isso somado à proposta inusitada, de ser algo entre uma multivan e um SUV, o torna ainda mais peculiar. O Soul agora ganhou mais um ponto de ambivalência. Dependendo da motorização, pode servir a quem apenas busca um veículo com personalidade diferente ou um comprador que deseja performance esportiva. Essa nova faceta aparece com a versão 1.6 turbo, com 202 cv de potência, vendida na Europa e em alguns mercados americanos desde 2017. Por fora, o Soul turbo recebeu algumas mudanças para marcar esta nova personalidade. Os para-choques foram redesenhados e a frente exibe novas entradas de ar. Na traseira, há dupla saída no escapamento e foram adotadas novas rodas de 18 polegadas.

Em matéria de equipamento e conforto, o interior se mostra atraente e ergonômico – e bem menos “dramático” que o exterior. O sistema de info-entretenimento tem tela sensível ao toque de oito polegadas com funções de GPS e é compatível com os sistemas Android Auto e Apple Carplay. Outras funções do carro são câmara de ré, banco do passageiro com ajuste elétrico em oito posições, sensor de chuva, alerta de tráfego cruzado e monitoramento de pontos cegos. Foto: Divulgação

Motor Mas a grande novidade é mesmo o motor 1.6 turbo GDi. Com injeção direta de combustível, ele tem potência de 202 cv a 6 mil rpm e torque de 27 kgfm a 1.700 rpm, gerenciado por um câmbio de dupla embreagem de sete velocidades. Esse trem de força faz o carro acelerar até os 100 km/h, partindo da imobilidade, em 7,5 segundos e chegar à máxima de 196 km/h.