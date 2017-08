Kawasaki inicia venda da Vulcan S já em 2018

O mercado de motos segue em queda no Brasil, com 21,9% de retração no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período de 2016. Mas, mesmo assim, a Kawasaki tem motivos para comemorar. A marca segue como a nona fabricante no ranking de emplacamentos nacionais desde 2015, quando tinha 0,45% de participação. Hoje, são 0,56%, um número que parece não instigar tanto, mas apenas quando analisado de forma isolada. Isso porque só Honda e Yamaha, juntas, detém 93,5% de todas as vendas de motocicletas nacionais. Para se destacar diante desse cenário, é necessário apostar em novidades e não atrasar tanto por aqui os lançamentos feitos lá fora. É isso que a Kawasaki tem feito. Agora, começa a vender no Brasil a linha 2018 da Vulcan S. E com direito a edição especial e versão nova.

Na linha 2018, a Vulcan S conta também com as versões Special Edition e Café, todas com freios ABS de série. Já em um primeiro olhar, o visual da nova Vulcan S chama a atenção. Principalmente pela mistura de elementos, que expressam alguma elegância com uma boa pitada de agressividade. A moto traz uma pintura escura, mesclando tons sóbrios de cinza e preto.

A frenagem da Vulcan S garante ainda maior eficiência e segurança nas mais diversas situações de pilotagem, com sistema ABS de série, disco de 300 mm com pinça de pistão duplo no freio dianteiro e disco de 250 mm com pinça de pistão único na roda traseira. O painel de instrumentos também recebeu mudanças. A versão 2018 ganhou um indicador de marchas – uma atualização que já está presente nos modelos mais recentes da Kawasaki. Com essa adição, o painel conta agora com conta-giros analógico e display em LCD com velocímetro digital, indicador de combustível, relógio e hodômetro, além do novo item.