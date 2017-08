Hyundai Creta refinado vira arma para crescer entre as SUVs

Quando iniciou as vendas do Creta no Brasil, em meados de janeiro deste ano, a Hyundai sabia bem o que queria: abocanhar uma fatia do segmento da moda e incomodar os líderes. Sete meses depois disso, o SUV compacto global realizou em grande parte as pretensões da marca sul-coreana. O Creta hoje já é o quarto utilitário esportivo mais vendido do país e o terceiro quando se considera só os compactos – fica atrás do Honda HR-V e dos Jeep Compass e Renegade, este último por uma diferença de menos de 500 unidades no acumulado de janeiro a julho de 2017. Um dos principais trunfos do Creta é sua boa lista de equipamentos – principalmente na configuração de topo Prestige.

A versão “top” do SUV produzido em Piracicaba impressiona pelos itens de conforto e tecnologia. Os retrovisores externos rebatem eletricamente, os faróis têm acendimento automático e o banco do motorista traz sistema de ventilação. Para economizar combustível, há o start/stop, com parada e acionamento automático do motor quando o carro está imóvel – e direção elétrica progressiva, que também facilita as manobras de estacionamento, junto com os sensores de estacionamento traseiro e a câmara de ré, transmitida a partir da nova central multimídia.

