Honda prevê maior estabilidade em 2017

A Honda enxerga 2017 com otimismo. A montadora de automóveis japonesa, que tem sua principal linha de produção da América do Sul em Sumaré, espera neste ano melhorar os índices de 2016 e aposta num período de estabilidade.

No ano passado, a produção e a venda de automóveis caíram, respectivamente, 19 e 20%, números que, segundo o diretor de Relações Públicas da empresa, Sérgio Bessa, já eram esperados.

“Não foi uma queda tão surpresa. Foi meio que planejado para que nós tivéssemos uma produção adequada, para atender ao mercado e não sacrificar nem a rede de concessionárias nem o cliente, com a briga de preços”, explicou.

O diretor faz a comparação com 2015, ano que a Honda provocou fila de espera de clientes com o lançamento do utilitário HR-V. Na época, a montadora colocou funcionários em regime de hora extra para dar conta da demanda pelo novo modelo.

A produção na fábrica de Sumaré que era de 540 carros por dia atingiu o ápice da história da unidade e chegou a ultrapassar os 600. Foram cerca de 150 mil veículos produzidos. Neste ano, a produção alcançou 120 mil, segundo Bessa, pouco menos do número de vendas informado pela montadora – 122,5 mil.

Foto: Divulgação

NOVO MODELO. Ainda neste semestre, a unidade de Sumaré deve começar a produzir o WR-V, um utilitário compacto considerado intermediário entre o Fit e o HR-V, lançado mundialmente em novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo. Mas o regime de horas extras semelhante a 2015, no entanto, é descartado pelo diretor de Relações Públicas. “São cenários diferentes. Acho que hoje a gente está trabalhando mais com essa estabilidade. Foi um ano muito incerto”, comentou Bessa. “Vemos o mercado com um pouco mais de otimismo, um crescimento bem moderado”, disse o RP, sobre 2017, em evento que reuniu jornalistas da região na última quarta-feira, em Limeira.

Alegando cenário econômico ruim, a Honda já adiou por duas vezes o início das operações na fábrica de Itirapina, a 100 quilômetros de Americana. Pronta desde abril de 2015, ainda não há data para que a produção comece na nova planta.

Segundo Sérgio Bessa, mesmo com o início gradual da unidade de Itirapina, a expectativa da montadora é que haja uma divisão na produção com Sumaré, onde são feitos os modelos Fit, City, Civic, CR-V e HR-V. “A ideia é que as duas fábricas tenham essa mesma flexibilidade. Não tirar, agregar”, afirmou o diretor.