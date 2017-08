Honda Civic Type R traz motor turbinado

Sem dúvidas, a grande “preciosidade” está abaixo do capô. É o novo motor 2.0 litros turboalimentado de injeção direta (uma versão menos potente é utilizado no Accord de nova geração) que entrega 320 cv e 40,78 kgfm de torque desde 2.500 rpm.

Com configuração de carroceria em quatro portas, ele oferece espaço adequado para quatro adultos, assim como bagageiro com capacidade de 639 litros. Mas, em se tratando de um veículo de tração dianteira eleito rei do Circuito de Nürburgring, aspectos como habitabilidade se tornam irrelevantes, mesmo sabendo que o Type R é capaz de fazer viagens familiares sem problemas.

Esse propulsor é associado a uma transmissão manual de seis velocidades. Outros destaques são os modos de condução (Confort, Sport e +R), que modificam direção, rigidez de amortecedores, resposta do acelerador, rotações nas trocas de marcha e a atuação dos controles eletrônicos de estabilidade e tração.

Apimentado

Além disso, para tornar o Type R ainda mais “apimentado”, a Honda equipou o hot hatch com direção rápida e precisa de duplo pinhão, diferencial de escorregamento limitado e sistema de freios Brembo, com discos de 350 mm na dianteira e cálisters de quatro pistões. O peso total do carro é de 1.400 kg e as rodas são de 20 polegadas com perfil de pneus baixo nas medidas 245/30 da marca Continental. Foto: Divulgação

Por fora, todo o pacote aerodinâmico, ainda que pareça muito “dramático”, é 100% funcional. Em velocidades altíssimas, é possível rodar com total controle, graças às saias, ao gigantesco aerofólio, ao difusor e à entrada de ar no capô. As três saídas de escapamento proporcionam uma bela “sinfonia” aos ouvidos quando se leva o motor às 6 mil rotações.

Por dentro, os assentos esportivos na cor vermelha entregam ótimos níveis de apoio lateral. O volante é forrado com couro e com pespontos na cor dos bancos, enquanto o painel é feito de material que imita fibra de carbono e a alavanca de marcha é de titânio.

O cluster com velocímetro digital é todo iluminado em vermelho e dá uma aparência esportiva e atrativa ao mesmo tempo. Para o entretenimento, o carro vem com tela sensível ao toque de sete polegadas com compatibilidade para Apple Carplay e Android Auto, assim como um sistema de som premium de 540 Watts e 12 alto-falantes e subwoofer. Nos Estados Unidos, o Honda Civic Type R tem preço inicial de US$ 33.900 9 (R$ 107.560). A versão Type R nunca veio oficialmente para o Brasil e não parece ser dessa vez que a fabricante japonesa pretende trazer o modelo.