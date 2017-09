Harley-Davidson comemora 115 anos com renovação

Para marcar seus 115 anos, a Harley-Davidson anunciou uma estratégia de total renovação na gama de seus produtos. A fabricante de motos norte-americana reduziu o peso dos modelos, criou novos chassis e motorizações, além de melhorar os sistemas de suspensão – desenvolvimentos que já tinham sido apresentados nos modelos top da linha Touring. Agora, a novidade alcança outros modelos Touring, além de modificar intensamente os modelos da linha Softail. Ela também passa a dispor dos motores Milwaukee-Eight. Tudo isso como celebração aos 115 anos de história da emblemática marca.

Os novos modelos Street Glide Special e Road Glide Special da linha Touring se distinguem por um aspecto mais agressivo. As principais renovações nessas duas são no sentido estético, pois trazem combinações de cromado e tonalidades em preto que se estendem desde os faróis até a parte traseira, incluindo abertura do motor, tampa do filtro de ar e os protetores dos escapes. Outras novidades mecânicas são a incorporação de um novo sistema de conectividade Bluetooth e suspensão de dupla válvula na dianteira e com calibração manual atrás. Foto: Divulgação

SOFTAILS

No caso das integrantes da família Softail, a renovação estética busca um ponto médio entre o desenho mais clássico e a linha mais moderna da Dyna. Mecanicamente, trazem a estreia de um chassis de aço com rigidez 65% maior e a presença de um novo jogo de suspensão dianteira e traseira. Esse conjunto, de acordo com a Harley-Davidson, foi desenvolvido para ser mais curto e aumentar a capacidade de torção de que necessitam os motores Milwaukee-Eight 107 e Milwaukee-Eight 114, de duplo balanceador.