Ford injeta tecnologia na EcoSport

Quando a segunda geração do EcoSport chegou, em 2012, o mercado de SUVs compactos estava praticamente deserto. A maioria das marcas tentava brigar no segmento com seus modelos normais de linha com roupagem aventureira e o único competidor direto era o Renault Duster, que tem uma pegada mais rústica que o modelo da Ford. Nesses cinco anos, a coisa mudou muito. Hoje há pelo menos 11 SUVs compactos na briga, oito deles produzidos o Brasil. O problema é que o EcoSport, que liderou este nicho por 12 anos, hoje é apenas o quarto do segmento e a fabricante não está nada conformada com isso. Prova disso são as profundas alterações que promoveu no seu utilitário esportivo agora, ainda na metade do ciclo desta segunda geração do modelo. Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Novidades Foram tantas mudanças que a Ford se vê tentada a chamar o EcoSport 2018 de nova geração. Não chega a tanto, mas é verdade que o SUV foi bastante renovado. O carro recebeu alterações no desenho externo, teve o interior totalmente reformulado e ganhou novos trens de força. Além disso, ganhou uma nova plataforma eletrônica, que permitiu uma série de melhorias nos controles dinâmicos, na segurança e na tecnologia embarcada. Para dar uma ideia, desde a versão básica, SE, o EcoSport agora vem de série com itens como controle de estabilidade e tração com sistema anticapotamento, sete airbags, ABS com controle de partida em rampa, monitor de pressão dos pneus, grade dianteira ativa, que se fecha para melhorar a aerodinâmica, e sistema multimídia com comando vocal, Sync 3, com tela touch elevada no console central. O EcoSport 2018 chega às concessionárias no final de agosto com preços entre R$ 73.990, para a versão SE manual, e R$ 93.990, para a Titanium automática.

Entre estas duas, há ainda a SE automática, por R$ 78.990, e a intermediária Freestyle, a R$ 81.490 na versão manual e R$ 86.490 na automática. Mesmo com o ganho em equipamentos, a diferença de preços para a linha 2017 não passa de R$ 1.200 — no caso da topo de linha, Titanium, o preço até caiu R$ 710. Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Expectativas A Ford espera que todas essas modificações sejam percebidas rapidamente pelo consumidor e reverta o processo de esvaziamento que o modelo sofreu, principalmente depois da chegada de rivais como Honda CR-V, Jeep Renegade e Hyundai Creta. Nos últimos 12 meses, o EcoSport tem emplacado perto de 2.400 unidades em média, pouco mais que a metade do HR-V, atual líder do segmento. Daqui para a frente, a Ford espera brigar pelo topo do ranking, com vendas entre 3.500 e 4 mil unidades mensais.