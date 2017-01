Ford Fusion Hybrid mescla economia e tecnologia

Com a queda do mercado brasileiro, as marcas generalistas concentraram seus esforços nos segmentos de maior volume, como o de utilitários e de veículos compactos. A Ford, no entanto, procura manter uma certa variedade, até por conta da estratégia de line up global. O Ford Fusion, por exemplo, já há alguns anos briga no segmento de médios-grandes, praticamente restrito a marcas de luxo, como Mercedes-Benz, BMW e Audi. O sedã pode não carregar uma grife de carro premium, mas oferece um conteúdo típico de modelos muito mais caros. No topo dessa equação está o Fusion Hybrid. Esta versão, que custa R$ 163.700, combina um motor elétrico com outro a combustão e traz um enorme arsenal de recursos dinâmicos, de segurança, de luxo e de conforto. Foto: Jorge Rodrigues Jorge_Auto Press

O Fusion Hybrid traz desde cintos infláveis traseiros e oito airbags até sistemas que direcionam o carro para a direção semiautônoma, como controle de cruzeiro adaptativo com sistema stop and go, monitor de tráfego cruzado, sensores de ponto cego, detector de pedestre com frenagem automática, alerta de colisão, monitor de faixa de rolamento. Isso além de itens que começam a ser comuns em modelos mais luxuosos, como sistema de estacionamento automático, faróis full led, sensor de fadiga, farol alto automático, ar-condicionado de duas zonas, acabamento em couro e chave presencial para travas e ignição. Foto: Jorge Rodrigues Jorge_Auto Press

INTERIOR. Na estética, alguns detalhes diferenciam a linha 2017 da anterior. A grade, agora com aletas cromadas, ficou mais angulosa e a base dos faróis ganhou um degrau. A tampa traseira recebeu friso cromado entre as lanternas e um discreto aerofólio. Externamente, apenas a inscrição “Hybrid” diferencia das demais versões. Internamente, o carro ganhou um novo console central, por conta da eliminação da antiga alavanca de marchas. Agora o controle do câmbio, que é CVT, é feito por grande botão giratório, chamado de e-shifter.

A queda de vendas nos dois últimos anos pegou o sedã da Ford de jeito. Em 2014, o modelo emplacava quase mil unidades por mês. A média caiu para pouco mais de 800 em 2015 e para 350 ano passado. Reflexo do crescimento da oferta de SUVs e da chegada de modelos premium mais baratos – e menores. Mas, mesmo sem grandes pretensões de mercado em relação ao Hybrid, o modelo tem se saído bem. Após a chegada da linha 2017, a média de vendas ficou na casa das 500 unidades. A versão de entrada, 2.5 Flex, representou 14%, as três versões com motor EcoBoost absorveram 77% das vendas e o Hybrid garantiu 9% das vendas do sedã. E essas 45 unidades do Fusion Hybrid representaram quase a metade de todo o mercado brasileiro de modelos híbridos.