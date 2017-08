Ford comemora 100 anos de produção de picapes

Foto: Divulgação

O segmento de picapes vem crescendo cada vez mais no Brasil. Nos Estados Unidos, porém, trata-se de um segmento que sempre movimentou bastante o mercado automotivo e pode-se dizer que os maiores aficionados por esses modelos estão lá. Uma das provas disso é a tradição que a Ford, marca estadunidense, carrega nesse assunto. No último dia 27 de julho, a fabricante comemorou um século de produção de picapes. Uma história que começou com o lançamento do Ford TT, em 1917, e segue forte até hoje, com as atuais linhas Ranger e Série F – incluindo aí a F-150, picape mais vendida do mundo e há 40 anos na liderança geral do segmento nos Estados Unidos.

A ideia de produzir picapes partiu do próprio fundador da empresa, Henry Ford, que queria um veículo comercial com chassi reforçado e espaço para carga na traseira. Na época, sua primeira investida no segmento foi derivada do lendário Modelo T, nove anos depois de seu lançamento, compartilhando motor e cabine. O chassi, no entanto, era mais pesado, para que fosse possível transportar uma tonelada de carga útil. Com preço de fábrica de US$ 600, vendeu 209 unidades naquele ano.

De cara, Henry Ford imaginou um chassi capaz de acomodar diferentes caçambas e implementos fornecidos por terceiros – uma maneira de ampliar a vocação profissional do veículo. O resultado foi a emblemática marca de 1,3 milhão de Modelos TT vendidos em 11 anos, quando ele foi substituído pelo Modelo AA, com chassi de 1,5 tonelada. Como o TT, o AA era oferecido apenas como chassi-cabine, em dois comprimentos, com motor e eixo de maior capacidade. O segmento se tornou altamente competitivo, a ponto de logo a Ford substituir o Modelo AA pelo Modelo BB, em 1933. Dois anos depois, veio o Modelo 50.