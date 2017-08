Fiat sofre para criar novo campeão de vendas

Por 14 anos, a Fiat ocupou a posição de líder de mercado. O Palio já teve o slogan do carro mais vendido do País e a montadora fazia questão de ressaltar a conquista em seu marketing. Isso, até o ano passado. Ultrapassada pela GM, a Fiat deixou de ter um modelo com sua marca entre os mais vendidos no País, mesmo tendo um portfólio mais diversificado. A montadora, porém, parece não estar se incomodando. “Hoje, a empresa está num nível muito melhor do que há um ano e meio atrás”, afirma Stefan Ketter, presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para América Latina.

Ketter diz que a empresa passou por uma grande mudança estratégica. Apesar de ter deixado de ser apenas Fiat há três anos, quando a montadora italiana adquiriu a americana Chrysler e, com ela, as marcas Jeep e Dodge, foi só quando ele assumiu o comando da empresa, há 18 meses, que se intensificou a transformação da Fiat na FCA.

Foto: FCA Press / Divulgação

Isso significou, na prática, integrar a operação ágil, independente e vencedora do Brasil às de outros países. Também deixar de ser apenas dona de uma marca, com menos modelos para apostar em vários ao mesmo tempo. “A Fiat está vivendo a maior transformação de sua história, com a saída de produtos antigos e a entrada de novos”, afirma Ketter. “Quando se está numa mudança assim, é natural que haja um certo vale, mas é planejado.”