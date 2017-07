Fiat Argo Drive chega para roubar vendas dos líderes 1.0

Do primeiro – sem grandes trunfos entre os hatches 1.0 –, quiserem ganhar na eficiência energética. Já do segundo, o qual enxergam, de fato, como um concorrente de peso, buscaram vantagens no custo/benefício, nas tecnologias implantadas e no desempenho. Não à toa, a Fiat projeta para o Argo Drive 1.0 nada menos do que 35% de todos os emplacamentos mensais – atualmente, esse share está em 33%. O modelo conta ainda com propulsor 1.3 e 1.8.

A Fiat quer liderar a venda de automóveis 1.0 no Brasil. Na verdade, de acordo com a marca italiana, isso já aconteceu em 2016. Mas, para não correr riscos em 2017, a fabricante aposta suas principais fichas no novo Argo Drive. E admite que toda a concepção da versão – pelo menos nessa motorização de entrada – foi pensada para rivalizar diretamente com os dois líderes atuais de emplacamentos no Brasil: o campeão Chevrolet Onix e o vice Hyundai HB20.

Consumidores

Pesquisas da Fiat entre consumidores de modelos 1.0 apontaram quais as principais exigências e também qual a utilização deles nesta categoria de automóveis. Constataram que 70% desses clientes dirigem em área urbana e que 40% dos compradores de modelos 1.0 priorizam a economia de combustível. Apurou também que, entre as principais reclamações, estavam as respostas lentas do motor. Considerando essas informações, o motor 1.0 Firefly, que estreou no Uno no ano passado, se mostrou um trunfo importante na busca pela liderança entre os “carros mil”.

O motor tem três cilindros, cabeçote de duas válvulas por cilindro, comando de válvulas único no cabeçote com variador de fase e desenvolve 77 cv e 10,9 kgmf de torque com etanol. Porém, segundo a Fiat, 80% deste torque já se mostra presente a partir das 2 mil rotações, o que favorece justamente o rodar na cidade. No teste do InMetro, o Argo Drive 1.0 conquistou médias de 9,9/10,7 km/l com etanol na cidade/estrada e 14,2/15,1 km/l com gasolina, nas mesmas condições, garantindo 1,45 MJ/km de consumo energético e nota A tanto na categoria quanto no geral. A economia de combustível é favorecida ainda pela adoção do start/stop de série, que desliga o motor em paradas rápidas, como as de sinal de trânsito. A transmissão é sempre manual, de cinco marchas.

Preços

A lista de itens de série é justa e tem mesmo a “cara” de variante de entrada. Direção elétrica progressiva, ar-condicionado, display de alta resolução no quadro de instrumentos, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança retráteis de três pontos para todos os ocupantes, Isofix e travas e vidros dianteiros elétricos estão no pacote inicial. Com eles, o Argo Drive 1.0 parte de R$ 46.800. O valor é um tanto alto, considerando a falta de um mero sensor de estacionamento traseiro, luzes de neblina ou mesmo rodas de liga leve. Mas a fabricante tem uma justificativa para não adotar esses equipamentos: só 2% de todos os Palio Attractive vendidos saem das lojas sem as calotas originais e com as luzes de neblina.

Primeiras impressões

A Fiat quis mostrar a agilidade de seu novo hatch compacto 1.0 em perímetro urbano. E, para isso, nada melhor do que realizar o teste em um dos lugares mais criticados pelos longos engarrafamentos em diversas faixas de horário do dia: as ruas da capital paulistana. Com o habitáculo generoso – a Fiat afirma que, entre os hatches compactos, só perde para o Sandero – favorece o conforto, com espaço de sobra para cabeça, ombros e pernas quando há quatro passageiros no veículo. O acabamento não chega a ser requintado, mas é sóbrio e até charmoso.

A suspensão absorve bem os impactos causados por desníveis no solo e o isolamento acústico não chega a impressionar, mas também não decepciona. Só o start/stop da versão se mostra um tanto incômodo, nos momentos em que o motor volta a funcionar – o barulho e a vibração são mais intensos do que normalmente se vê nos outros modelos com esse tipo de tecnologia. O teste foi realizado com um Argo Drive 1.0 completo e a central multimídia reproduzia as indicações de rota transmitidas por um celular conectado ao aparelho. A definição da tela impressiona, principalmente quando se recorre à câmara de ré.

A direção elétrica também, já que se mostra excessivamente leve nas manobras de estacionamento e ganha peso assim que o velocímetro começa a subir. O motor 1.0 Firefly logicamente não transmite o mesmo vigor de quando move um Uno ou um Mobi, outros modelos da marca equipados com o propulsor, mas não faz feio. Arrancadas são boas.