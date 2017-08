Fiat Argo alia certa sobriedade com bom desempenho

A Fiat passou muito tempo um tanto acomodada em relação aos seus compactos. A liderança do Palio sobre o Volkswagen Gol e o bom desempenho de modelos como o Uno e o sedã Siena fizeram com que ela apostasse em outros segmentos. Começou com a Strada, adotando a terceira porta, e partiu para os SUVs a partir da aquisição da Chrysler, com os Jeep Renegade e Compass, além da picape Toro. Conseguiu um crescimento forte com a marca americana, mas viu sua participação diminuir entre os modelos menores. Lançou o subcompacto Mobi, renovou o Uno com motores modernos e, no final de maio, lançou o Argo, que chegou com a função de aposentar Punto e as variantes superiores do Palio. Focou na rivalidade com o atual líder Chevrolet Onix e o vice, o Hyundai HB20, e apostou no espaço interno e na ampla gama de motores. Reservou para as topos de linha o motor 1.8, que encontra na configuração Precision sua melhor relação custo/benefício.

O Argo Precision já começa em R$ 61.800, mas essa conta sobe R$ 6 mil ao se escolher a transmissão automática de seis velocidades – trunfo que seus rivais diretos também adotam. O que ele tem de melhor em relação aos concorrentes é o motor, que rende 139 cv de potência e 19,3 kgfm de torque máximo quando abastecido com etanol. Em relação ao Onix, que rende apenas 104 cv com seu 1.4, a diferença é até grande. Mas quanto ao HB20, seus 128 cv do propulsor 1.6 do modelo não chegam a destoar tanto.

Foto: ISABEL ALMEIDA/CARTA Z NOTÍCIAS

Opcionais

A lista de itens de série é boa para o segmento em que atua, mas não chega a impressionar. Recursos como ar-condicionado e direção, travas, vidros e retrovisores elétricos vêm pelo preço inicial, assim como a central multimídia com tela de sete polegadas e compatibilidade com Android Auto e Apple Car Play. Computador de bordo, controle eletrônico de cruzeiro, rodas de liga leve de 15 polegadas e até sistema start/stop – que desliga o motor em paradas rápidas, como nos sinais de trânsito – também entram no pacote. Mas como se trata de uma variante recheada de opcionais, a conta final pode subir bastante e chegar até R$ 78.800.