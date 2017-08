Dodge revive seu supercarro de corrida

Agora, para reviver os dias de glória do modelo, a Dodge retomou a denominação e traz a versão Charger Daytona 2017, com certos apetrechos estéticos que rendem uma espécie de tributo ao seu antepassado. Foto: Divulgação

Quando se fala no Dodge Charger Daytona, aborda-se uma das passagens mais românticas e apaixonantes da marca norte-americana. Trata-se do primeiro “muscle car” que há 50 anos já ostentava o recorde dos 323,6 km/h, em mais de 28 diferentes campeonatos. Com apenas 500 unidades construídas em 1969, tornou-se um esportivo sumamente cotado e difícil de encontrar.

Abaixo do capô, está um V8 Hemi de 5.7 litros capaz de produzir 370 cv de potência e 54,61 kgfm de torque, que se acopla a uma transmissão automática de oito velocidades. Para efeito de comparação, no modelo de origem, o propulsor era um V8 440 Magnum, de 7.2 litros, que entregava 380 cv – número bastante expressivo para a época de lançamento do carro.

Visual Visualmente, o Charger Daytona 2017 retoma muitas soluções vistas no Dodge Hellcat. Há a presença da tomada de ar sobre o capô e kit aerodinâmico, mas o carro conta com elementos próprios que o separam do resto da gama, como o anagrama e emblemas com a inscrição Daytona – eles envolvem a carroceria de um lado ao outro, da mesma forma que o modelo de 1969. No entanto, o enorme aerofólio de quase 60 cm de altura do seu antepassado deu lugar a um mais discreto, pintado de preto, que também foi tomado do Hellcat. Foto: Divulgação

Ainda que o mais atrativo seja o exterior, portas adentro podemos encontrar alguns mimos que distinguem esse Charger Daytona como sendo uma espécie de edição especial. Há o logotipo Daytona na parte superior do console, em frente ao posto do copiloto. Esse emblema também está bordado em tom laranja nos assentos forrados em pele e camurça, cujas costuras também levam a mesma cor. Em relação ao preço, nos Estados Unidos, o Dodge Charger Daytona 2017 está tabelado a partir de US$ 39.995 (R$ 125.140).