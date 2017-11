Citroën C3 Exclusive ganha agilidade e economia

A Citroën começou a ser vista de outra forma pelo Grupo PSA no Brasil nos últimos três anos. Por aqui, a Peugeot era vista como marca popular e a Citroën carregava uma ideia maior de requinte. Estes posicionamentos não chegaram a se inverter, mas foram mexidos. Enquanto a Peugeot passou a buscar uma imagem mais sofisticada e esportiva, coube à Citroën migrar para uma identidade que não chega a ser popular, mas focada em certa praticidade tecnológica. Mas, para isso, é preciso tirar de cena tudo que possa ser considerado ultrapassado do pacote. Na linha 2018 do C3, carro com maior volume de vendas da fabricante francesa, entrou nessa lista a transmissão automática de quatro marchas – usada até o fim dos enormes estoques da montadora. Agora ela dá lugar a uma nova caixa, com seis velocidades, que deu à variante topo de linha Exclusive uma boa relação custo/benefício e novo fôlego para brigar com os hatches compactos rivais sem pedal de embreagem.

O preço, de R$ 65.490, não chama atenção assim, isoladamente. Mas na comparação do segmento, é umas melhores opções entre as configurações de topo, em meio a alguns rivais sem opção de trocas automáticas ou equipados com câmbios mais antigos ou CVT. A caixa de marchas nova é fornecida pela japonesa Aisin, que trabalha em conjunto com o motor 120 VTi 1.6 flex. O propulsor, no entanto, foi mexido para receber a novidade. Agora, ele fornece 4 cv a menos, ou seja, 118 cv de potência máxima, e 0,3 kgfm a menos, resultando em torque máximo de 16,1 kgfm, tanto com gasolina quanto com etanol. Com gasolina, o torque aparece mais rápido, em 4 mil giros. Já com etanol, dá as caras apenas em 4.750 rpm. Foto: Isabel Almeida/Carta Z Notícias

Suavidade Segundo a Citroën, o ganho com a chegada do câmbio de seis marchas – é o mesmo usado no C4 Lounge e no C4 Picasso – aparece nitidamente no conforto de rodagem, pelas trocas mais suaves e relações melhor escalonadas. Mas outro aspecto certamente pesa, desta vez sobre o bolso dos consumidores. É que além de permitir mudanças manuais sequenciais, o sistema tem três modos distintos de atuação: Eco, para economia, Drive, intermediário, e Sport, mais agressivo. No modo Drive, ele já é 7% mais econômico que o antigo câmbio da PSA. No modo Eco, bate em 12% de redução de consumo.