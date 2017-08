Chevrolet S10 LTZ tem força 4X4 e motor flex

Ao longo de duas décadas, a Chevrolet S10 garantiu a liderança entre as picapes médias no Brasil. A folga era tamanha que dava até para se acomodar no segmento, sem grandes novidades nos intervalos entre os lançamentos de suas gerações. Mas depois que posto foi tomado pela Toyota Hilux, no fim de 2015, a marca norte-americana não perdeu tempo. Promoveu uma reestilização que incluiu novo recheio tecnológico e, em abril último, apostou em uma configuração inédita de trem de força na busca por mais emplacamentos: motor flex 2.5 com tração 4X4 e transmissão automática de seis marchas. Disponibilizada nas versões LT e LTZ, é nesta última que o modelo compete diretamente com a única variante 4X4 flex de sua principal rival, a SRV.

Historicamente a Chevrolet S10 tem uma relação pessoal com a motorização flex. Foi ela própria quem inaugurou esse tipo de propulsor em picapes brasileiras, em 2007. Hoje, mais de 50% de sua participação atual de mercado está nesse nicho, que emplacou mais de 200 mil unidades em 10 anos. Daí a atenção especial para uma opção de veículo que, além da motorização mais barata, está apto também para o off-road. Outra novidade, também herdada das configurações diesel, é a partida remota do motor pela chave, que permite climatizar a cabine antes dos ocupantes entrarem.

O motor 2.5 com injeção direta de combustível rende 206 cv a 6 mil rpm e 27,3 kgfm de torque a 4.400 giros, com etanol. Além disso, a transmissão automática de seis velocidades traz tecnologia Clutch to Clutch que, segundo a marca, deixa o câmbio com agilidade semelhante à de um automatizado de dupla embreagem – que proporciona maior esportividade pela rapidez nas trocas. Esta transmissão usa o mesmo hardware da versão diesel automática, mas recebe uma programação específica.