Carro mescla estilo e esportividade

Em relação ao estilo, o Serie 6 Gran Turismo é praticamente um cupê de cinco portas. A redução do peso em 150 kg em relação ao modelo anterior permitiu maior controle da carroceria e melhorias de conforto, evolução que pode ser traduzida pelo coeficiente de resistência aerodinâmica de 0,25 Cx. O modelo também está equipado com os mais sofisticados sistemas de segurança e assistência da fabricante, incluindo câmara infravermelha para auxílio em condução noturna e como auxílio em condições climáticas adversas.

Foto: Divulgação

Tecnologia Já por dentro, há o BMW iDrive. Trata-se de uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas com uma representação do menu na estrutura do cluster, com conteúdo em tempo real. O Voice Control reconhece os comandos de voz e o BMW head-up display completa a lista de equipamentos.

Sob o capô, quatro opções de poderosos motores. Dois são a gasolina: o 630i, um 2.0 TwinPower Turbo de 258 cv, e o 640i, 3.0 de seis cilindros com 340 cv. No caso do diesel, são dois 3.0 de seis cilindros em linha, um com 265 cv e outro com 320 cv. Todos garantem performance elevada juntamente com menor consumo de combustível por conta de tecnologias como, por exemplo, injeção direta de combustível e regeneração de energia com uso dos freios.