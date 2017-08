BMW põe à venda moto produzida no Brasil

A G 310 R é considerada pela BMW Motorrad um marco em sua história no Brasil. Além de ser produzida na nova fábrica do BMW Group em Manaus, também é a estreia da marca no segmento de motocicletas abaixo de 500 cc do país – segmento de média, que concentra um bom volume de vendas. A ideia é que o modelo possa servir de porta de entrada para consumidores que até então não planejavam comprar uma BMW e também atrair compradores de modelos maiores da concorrência que se seduzam pela ideia de ter uma moto da fabricante bávara na garagem.

Foram quase dois anos desde a primeira aparição da versão de produção, no EICMA de 2015, até o início das vendas da BMW G 310 R no Brasil. Na época, a expectativa era de que a comercialização se iniciasse já em 2016, no segundo semestre, quando a marca alemã inaugurou, em outubro, justamente no Brasil, sua primeira fábrica própria fora da Alemanha dedicada exclusivamente a motocicletas, em Manaus. A moto de entrada da BMW finalmente chegou às lojas nacionais na última semana, depois de uma pré-venda iniciada em julho.

Foto: Divulgação

MOTOR

A G 310 R é equipada com um motor monocilíndrico de 313 cm³ capaz de entregar 34 cv de potência a 9.200 rpm e 2,86 kgfm de torque máximo em 7.500 giros – menos potente que as principais rivais Yamaha R3 e Kawasaki Z300. O bloco é refrigerado a água e conta com comando duplo de válvulas e injeção eletrônica de combustível. O visual, como costuma acontecer, é inspirado nos modelos maiores da marca. No caso, a BMW S 1000 R, com as linhas ressaltadas por uma frente baixa e traseira extremamente curta.

Com 39 concessionárias espalhadas pelo Brasil, a BMW Motorrad pede pela nova G 310 R R$ 21.900. Mas a promessa é de que as entregas aos clientes comecem no mês de setembro. Em agosto, recebe apenas quem adquiriu a moto na campanha de pré-venda, que durou três semanas.

Para garantir mais vendas, a marca oferece condições especiais de financiamento, como parcelas mensais de R$ 499, taxa de juros de 2,08%, saldo em 36 meses e entrada de R$ 7.150, com parcela final de 30%. A ideia é aumentar a base de clientes, mesmo com o risco de perder status.