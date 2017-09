Audi Q5 começa a ser vendido no Brasil

No mundo, o SUV mais vendido da Audi é o Q5, com 1,6 milhões de unidades emplacadas desde o seu lançamento, em 2008. Para o Brasil, a marca optou por apostar suas fichas inicialmente no Q3, que é fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná. Mas agora a marca das quatro argolas lança por aqui a nova geração do Q5 com pretensão de melhorar suas vendas e aumentar sua participação no segmento de SUVs médios premium do país. E aposta em diversas tecnologias para isso, incluindo um pacote opcional de direção semiautônoma, chamado de Traffic Jam Assist.

Visualmente, o utilitário ganhou uma imagem mais esportiva. A ampla grade Singleframe com moldura sólida se destaca na dianteira. Uma linha de ombro com curvas distintas e recortes reforçados ajudam nessa agressividade, enquanto os arcos das rodas pronunciados fazem uma referência ao sistema de tração integral quattro. Acima dessa linha de ombro estão os retrovisores externos – uma posição semelhante à dos modelos mais esportivos da fabricante alemã. Atrás, linhas horizontais transmitem uma ideia de largura e, na versão de topo Ambition, lanternas com luzes direcionais dinâmicas são de série. A tampa traseira envolve as colunas C – uma característica típica dos modelos da família Q. Um difusor de ar integra as saídas de escapamento. Foto: MÁRCIO MAIO/CARTA Z NOTÍCIAS

Motor Em todas as versões, o novo Q5 é equipado com o motor 2.0 TFSI a gasolina de 252 cv de potência e 37,7 kgfm de torque, disponíveis entre 1.600 e 4.500 rpm. O suficiente para fazê-lo sair do zero e chegar aos 100 km/h em 6,3 segundos e atingir velocidade máxima de 237 km/h. As três versões disponíveis no mercado contam com transmissão automatizada S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem. O motorista pode fazer as mudanças por meio da alavanca ou de aletas atrás do volante. Há ainda sistema de tração integral permanente Quattro com tecnologia ultra, que, segundo a Audi, distribui a força para as quatro rodas conforme a necessidade.