Audi acredita no potencial de vendas do Q5 Ambition

Desde que foi lançado no mercado global, o Audi Q5 não enfrentou problemas para emplacar. Mas a marca admite que, no Brasil, a primeira geração não emplacou tanto quanto poderia. É verdade que, inicialmente, suas atenções estiveram voltadas para o menor Q3, que tem fabricação nacional. Mas agora, depois de lançar a segunda geração do Q5 no país, em agosto, pretende dar mais visibilidade ao modelo. Por enquanto, são 57 unidades mensais emplacadas em seus três primeiros meses de venda. Mas a intenção é melhorar esses números – que já não são nada ruins para um SUV médio-grande de luxo. Para isso, se apoia no vigor e na tecnologia embarcada. Principalmente na configuração de topo Ambition, que traz até um pacote opcional de direção semiautônoma.

Apesar de ter mudado pouco, o visual é mais esportivo. A dianteira é marcada principalmente pela expressiva grade inteiriça, singleframe, e uma linha de ombro com curvas distintas e recortes reforçados. Os arcos das rodas pronunciados fazem uma referência ao sistema de tração integral quatro e, atrás, linhas horizontais transmitem a ideia de largura. As lanternas, com luzes direcionais dinâmicas, fazem parte do pacote inicial e a tampa traseira envolve as colunas traseiras – uma característica típica dos modelos da família Q. Um difusor de ar integra as saídas de escapamento.

O novo Q5 cresceu sutilmente em relação à geração anterior. São 34 mm a mais no comprimento, 4 mm a mais na altura e 12 mm a mais no entre-eixos, totalizando 4,66 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,66 m de altura e distância entre-eixos de 2,82 m – só a largura diminuiu, em 5 mm. Construído sobre a plataforma MLB evo, específica para motores longitudinais e ainda mais leve que a primeira versão, o utilitário esportivo perdeu aproximadamente 50 kg, graças à adoção de mais aços de alta resistência e alumínio na carroceria.