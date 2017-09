Audi A3 tem bom desempenho e farta eletrônica

Quando a Audi nacionalizou o sedã A3 – as primeiras unidades saíram da linha de produção paranaense em novembro de 2015 –, reduziu o quanto pôde as diferenças em relação ao modelo importado. A principal delas foi no motor 1.4, que passou a ser flex e chegou aos 150 cv de potência.

Neste ano, para a linha 2017, a marca alemã reservou para a versão de topo Ambition, com propulsor 2.0, uma novidade que tem sido inserida nos principais lançamentos da fabricante: o virtual cockpit, tela de TFT configurável e totalmente digital, com 12,3 polegadas, que ocupa todo o cluster de instrumentos e traz mapas de navegação sobre fotos do Google Earth. Foto: Jorge Rodrigues Jorge/Carta Z Notícias

Não é um item de série – é oferecido em um pacote opcional –, mas certamente é o principal destaque da virada de ano da configuração produzida em São José dos Pinhais, que chegou às lojas em março último.