Após 4 anos de retração, mercado automotivo tem leve crescimento

Já estava virando clichê analisar as vendas de automóveis no Brasil e constatar, ao final de cada semestre, mais queda no número de emplacamentos. Mas depois de um 2016 para lá de amargo, 2017 parece que veio com sinal de melhora. Pela primeira vez em quatro anos, o saldo é positivo, ainda que de forma fraca: um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado nas unidades comercializadas de automóveis de passeio e comerciais leves, de acordo com os dados divulgados pela Fenabrave.

Mesmo com esse aumento, o momento ainda parece ser de mais cautela. “O ano passado foi extremamente fraco, já estávamos abaixo do fundo do poço. Estamos vendo esforços das montadoras para desovarem seus estoques, com muitas promoções sem juros. Pelo que vejo, acredito que fecharemos 2017 com uma melhora de uns 5,5% ou 6% em relação a 2016. Não acredito em algo tão superior”, prevê Paulo Roberto Garbossa, consultor da ADK Automotive.

Para Alarico Assumpção Jr., presidente da Fenabrave, a instabilidade política no país segue como um problema grave para a indústria automotiva. “Precisamos ainda blindar a economia dessa questão política. Mesmo com esse cenário político lamentável, se separássemos uma da outra, a economia poderia estar um pouco melhor”, imagina.