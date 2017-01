Gigi Hadid lança segunda coleção em parceria com grife americana

Gigi Hadid e Tommy Hilfiger se uniram em mais uma parceria. A nova coleção ‘TommyxGigi’ será lançada no dia 8 de fevereiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, com direito à desfile. Mantendo o formato ‘see now, buy now’, as peças poderão ser compradas em seguida.

A modelo é a embaixadora global da linha feminina da Tommy e trouxe o estilo clássico americano para a nova coleção. Homenageando a Califórnia, Gigi e o designer elaboraram looks com jeans, listras e patches.

Relógios e óculos de sol também estão entre as novidades. Acesse a galeria e confira as peças.