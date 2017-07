‘Game of Thrones’ inspira desfile na Semana de Alta Costura de Paris

Os seguidores da popular série Game of Thrones estão com sorte, principalmente se são amantes da moda: o estilista libanês Elie Saab se inspirou na obra para criar sua coleção de alta costura, apresentada nesta quarta-feira, 5, em Paris.

“Em algum lugar entre a luz e a escuridão, há espaço para lendas”, explicou a marca em comunicado.

Na coleção, é claro, reinou o veludo, musselina e tule. A grife, mais do que nunca, trabalhou bordado minuciosos, cobrindo os vestidos com camadas de aplicações e acessórios; uma homenagem ao artesanato ornamental, que serviu ao mesmo também para marcar a silhueta, especialmente para realçar a cintura.

Além disso, para destacar o caráter de uma época cheia de mitos e lendas, os vestidos eram cheios de pérolas e penas, formando desenhos originais.

A paleta de cor foi variadas, com tons de pele românticos e dourado em contraste com tons mais escuros como vermelho paixão, azul royal, verde militar e preto.

As modelos foram maquiadas com sombra dourada, a maioria com uma beleza que optou pela naturalidade; os cabelos estavam soltos com ondas iluminadas, pequenas tranças e fitas douradas que serviam como coroas.

