Empresária da beleza conta sua história de sucesso

O setor de beleza e estética no Brasil oferece serviços a todos os públicos, de diferentes classes sociais. Vendo isso e avaliando esse mercado, Vanda Beatriz de Oliveira, a proprietária do Bunittas Espaço de Beleza, em Americana, decidiu abrir seu próprio empreendimento, com base nesse mercado que

cresce a cada vez mais.

Em 26 de janeiro de 2009, Vanda inaugurou o seu salão de beleza. “E em 2016 também fizemos uma ampliação do espaço, para melhor atender aos nossos clientes, principalmente as noivas e a demanda barbearia, com todo o requinte e sofisticação. Sendo assim, considero este o mais lindo espaço de beleza da cidade e da região”, enfatizou a empreendedora em entrevista à Revista L.

Hoje, Vanda não só administra, como também é uma profissional da área. Ela foi a procura de se qualificar na sua área de trabalho, especializando-se em corte para mulheres. Os que mais se destacam são os cursos internacionais, como o realizado na Academia Vidal Sassoon, no Canadá, e também na Academia Llongueras, em Buenos Aires, na Argentina, onde fez especialização de cortes femininos. Também realizou especializações em penteados, com o mestre Paulo Persil, considerado o “Mago das Noivas”, consagrado pela Vogue, e também com Ennys Ribeiro, recordista mundial em penteados de noivas.

Atualmente, o Bunittas atua com dez funcionários de todos os segmentos, sendo todos graduados na área e com ótima formação, mantendo um padrão de qualidade. Mas Vanda planeja ampliar seu “Staff”, para isso, buscou um serviço de coaching, para ajudá-la a reestruturar a entrada de novos prestadores de serviço em espaço de sucesso. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A experiência do empreendedorismo

Vanda Beatriz de Oliveira conta que escolheu o local para implantar o Bunittas pensando no conforto das clientes, que precisam ter comodidade para ir ao salão, sem ter que procurar vaga para estacionar. “Essa foi uma prioridade. Outro diferencial foi fazer um espaço sofisticado e aconchegante, que possa atender uma quantidade de público maior com conforto.” A empresária revela que atendeu, recentemente, três clientes de São Paulo que frequentam salões que são referência na Capital, e recebeu elogios. “Elas disseram que lá não encontram salões tão lindos e ricos em detalhes decorativos, como faço questão de proporcionar aos meus clientes. Quero que as pessoas se sintam em casa em um lugar luxuoso, organizado e sem poluição visual”, enfatiza. Para isso, investe constantemente no treinamento e capacitação da equipe de profissionais que atua no salão.

Cresce procura masculina

Devido à grande procura do público masculino, o Bunittas criou um espaço de barbearia diferenciado para o homem moderno cuidar da aparência, o que se tornou um hábito. “Trouxemos profissionais especializados em cabelo e barba. Entre toalhas quentes, massagem facial e cremes, é uma barbo-terapia”, diz Vanda.

Serviços elevam a autoestima

É muito prazeroso nosso trabalho. A transformação dos clientes é algo muito interessante, porque mexe com a autoestima deles”, cita a empresária. “Mesmo nos dias de correria e de maior movimento, quando você certifica a satisfação e a alegria do cliente, vê que todo o esforço da equipe valeu a pena”, conclui.

Mais que clientes…

O Bunittas tem histórias marcantes, como a de um casal que tinha rompido o relacionamento. “O rapaz queria reconquistá-la, veio aqui e comprou um pacote para noiva. Uma amiga da moça a trouxe ao salão sem ela saber do que se tratava. Quando ela ficou pronta, ele apareceu com um buquê de flores e a levou para jantar. Eles reataram e emocionou a todos.”