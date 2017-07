Em SP, shopping promove desfile com tendências para o Verão

Foto: Divulgação

O Mega Polo Moda, maior shopping atacadista do país, apresenta entre os dias 23 e 25 de julho a 23ª edição do Mega Fashion Week, evento que lançará as tendências e novidades de mais de 350 marcas para a Primavera / Verão.

Nos dias 24 e 25 acontecerão os tradicionais desfiles, onde serão exibidos diversos looks de moda feminina, masculina, infantil, plus size e acessórios, que estarão nas ruas do Brasil na próxima estação. A cada dia serão três desfiles: 10h30, 13h30 e 15h. A produção fica sob os cuidados da Companhia Paulista de Moda.

Entre as tendências que serão apresentadas, destaque para as peças em Blue Island (tons de azul e suas mais profundas nuances), Think Pink (tons de Pink como magenta e púrpura), Romantic (tons de rosa e babados), Jungle (tons de verde e folhagens), Natural White (beges e brancos) e Flame (tons de laranja). O jeans, querido na moda brasileira, não fica de fora, mas aparece de forma mais leve e confortável para o Verão.