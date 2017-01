Você sabe reconhecer os sinais do Alzheimer?

A doença de Alzheimer é uma enfermidade degenerativa do cérebro que se desenvolve na terceira idade. Sua principal manifestação é a demência, ou melhor, a perda das funções cognitivas (memória, orientação, linguagem e atenção) causada pela morte das células cerebrais. Embora incurável, reconhecer os primeiros sinais logo no início é fundamental para garantir melhor qualidade de vida para o paciente e sua família, sendo possível inclusive de retardar o avanço da doença.

“No início, ela começa disfarçadamente, com falhas sutis, desculpáveis, da memória. Lentamente se torna mais grave e, por fim, incapacitante. A doença de Alzheimer não é letal e, infelizmente, consome a pessoa lentamente. A morte geralmente resulta de inanição geral, desnutrição e pneumonia”, explica o neurologista Martin Portner, mestre em Neurociência pela Universidade de Oxford.

De acordo com a ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer), estudos apontam que as alterações cerebrais já estariam instalaram antes de aparecerem os primeiros sintomas de demência. A fase demencial – quando é possível o diagnóstico – se caracteriza pelas pequenas falhas de memória e dificuldade em encontrar palavras para se expressar e compreendê-las. É como se o cérebro estivesse todo embaralhado. Foto: Fotolia

Na sequência, há dificuldade de discernimento sobre situações e os próprios pensamentos; a pessoa perde o controle sobre seus sentimentos, equilíbrio e coordenação motora; memórias mais antigas são apagadas e, por fim, o cérebro perde o controle sobre funções básicas como a respiração e o batimento cardíaco.

A doença progride de forma lenta e gradual, com duração de oito a dez anos, podendo durar até 25 anos. Estima-se que mais de 35 milhões de pessoas no mundo sofram de “Alzheimer”. A patologia leva o nome do neurologista alemão Alois Alzheimer, o primeiro a diagnosticar e descrever a doença, em 1906.As causas da doença ainda são desconhecidas.

Não há registros clínicos que comprovem a ação direta de agentes ambientais (vírus, toxinas, metais pesados). Uma das hipóteses mais aceita entre os médicos é que a doença de Alzheimer tenha origem na incapacidade dos genes em sintetizarem corretamente as proteínas do organismo, ao longo da vida. Outra alteração observada é a redução do número das células nervosas (neurônios) e das ligações entre elas (sinapses), com redução progressiva do volume cerebral.

“Infelizmente não existe tratamento capaz de cura. Mas algumas mudanças no estilo de vida podem evitar ou retardar o seu avanço”, afirma Portner. Incluir alimentos ricos em vitamina K na dieta e exercitar o cérebro como aprender um novo idioma, jogar xadrez e meditar, por exemplo, estão na lista de hábitos que podem retardar o progresso da doença ou mesmo evitá-la. “São hábitos que a pessoa pode adotar enquanto jovem, não precisa esperar a doença surgir para começar. O ideal, na verdade, é começar o quanto antes”, conclui o neurologista.

PRECONCEITO

A grande maioria das vítimas da doença de Alzheimer são as idosas, com 65 anos ou mais. Talvez, por isso, a doença tenha ficado conhecida como “caduquice” ou “esclerose senil”. O preconceito contra o processo natural de envelhecimento e, consequentemente com a população idosa, é uma grande barreira para o diagnóstico precoce e melhoria da qualidade de vida do paciente que tende a esconder alguns sinais importantes como falha de memória e o estranhamento de pessoas e objetos.

Especialistas advertem ser de extrema importância a família estar atenta aos sinais e mudanças de comportamento. Ter carinho e muita paciência com a pessoa que sofre de “Alzheimer” é essencial para o bem estar tanto do paciente como dos familiares.

Sinais comuns da doença de Alzheimer

Ela é caracterizada por três fases distintas: inicial, intermediária e grave:

Fase inicial

Lapso na memória recente; Mudança de comportamento: o introvertido fica falando e vice-versa; Senso de direção comprometido. O paciente se perde com facilidade; Atitude mais agressiva que normal, às vezes sem justificativa aparente; Dificuldade em fixar informações novas; Teimosia, o paciente insiste em dizer que não há nada errado com ele

Fase intermediária

A perda de memória se intensifica; Repetição infinita de informações; Estranhamento constante da própria casa e dos pertences; Alternância de momentos de lucidez e confusão mental; Estresse psicológico e depressão; Agressividade quando contrariado; Começa a dependência física: algumas atividades se tornam penosas e outras perigosas; Vocabulário, o paciente esquece de palavras óbvias

Fase Grave

Dependência física total: os comandos cerebrais já foram destruídos; Não anda e quase não fala; Não reconhece ninguém, nem a si mesmo; Aparecimento de infecções, especialmente urinária e pneumonia; A deglutição fica prejudicada; Surgimento de feridas e problemas de circulação, por passar longos períodos sentado ou deitado

Consultoria: ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer) e www.alz.org