Uso de adoçante engorda tanto ou mais que açúcar

Uma revisão apresentada na última edição da Obesity Week, principal congresso sobre obesidade do mundo, mostrou que o uso de adoçante não é a melhor opção para evitar o ganho de peso. Quando ele é consumido dentro de uma dieta regular, o efeito do emagrecimento pode ser comprovado. Porém, o que as pesquisas também revelaram, é que o uso do adoçante sem dieta engorda ainda mais do que se fosse utilizado açúcar tradicional, e mais de 97% das vezes os adoçantes são usados para compensar as calorias extras. Foto: Marcos Oliveira - Agência Senado

Isso acontece porque ele é capaz de otimizar a captação das calorias ingeridas. “Ou seja, ele só funcionará se a pessoa usar o adoçante e não comer besteira ao mesmo tempo, principalmente carboidratos, incluindo o açúcar. Caso contrário, a combinação de alimentos supercalóricos com adoçante pode resultar em aumento de peso até maior do que se consumisse açúcar”, explica o endocrinologista Flavio Cadegiani.

O médico exemplifica ainda um hábito que pode ser considerado enganoso, mas que é comum no dia a dia. “Comer aquele super fastfood e pedir um refrigerante zero só aumenta a ingestão calórica porque o refrigerante diet vai fazer você absorver mais calorias daquelas que você ingeriu. É melhor tomar o refrigerante normal, mas melhor ainda não tomar nenhum dos dois”, pondera.