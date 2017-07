Transtorno de comportamento afeta 150 mil por ano no Brasil

O comportamento questionador das crianças nos primeiros anos da vida é comum e faz parte do desenvolvimento humano. No entanto, quando os pequenos se comportam de maneira desafiadora fora do normal, inclusive com casos de irritabilidade, impulsividade e até agressividade, é bom os pais tomarem cuidado e procurarem ajuda: isso pode ser um quadro do chamado TOD, ou Transtorno Opositivo-Desafiador.

Ele é um transtorno de comportamento que ocorre mais na infância e adolescência. É caracterizado por ações inadequadas e excessivamente antissociais. A criança se mostra negativista, desafiadora, desobediente e hostil.

Os primeiros sintomas costumam aparecer entre os quatro ou cinco anos de idade, mas o problema pode afetar jovens até os 18 anos. “Nestas crianças, observa-se frequentemente um descontrole emocional, perfil de discussão frequente com os adultos”, explicou o neuropediatra Clay Brites, da Neuro Saber. Segundo o especialista, é comum que o jovem desafie e se recuse a seguir regras, com o intuito de aborrecer as pessoas. “Além disso, não reconhece erros e se ressente demais chegando a agir de forma vingativa”, complementou.

Brites ressaltou que o transtorno pode surgir devido a fatores como, por exemplo, a predisposição genética e um ambiente em que a criança viva com muitos favorecimentos, como pais divergentes, permissivos ou que não sabem estabelecer regras e limites. “Esse transtorno pode ocorrer entre 6% e 11% das crianças. Os sintomas podem persistir por toda a vida”, disse. O TOD é mais comum em pacientes com TEA (Transtornos do Espectro Autista), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) ou em pacientes com transtornos de humor.