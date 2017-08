Sinais de que o bebê pode ter um tumor ocular

A maioria dos tumores pediátricos tem origem pouco específica. Em geral, crescem rapidamente, são bastante invasivos, mas também respondem melhor ao tratamento e costumam ter bom prognóstico. O retinoblastoma, tumor que ataca a retina, é um dos dez tipos de câncer mais comuns em crianças e costuma se manifestar nos primeiros anos de vida.

De acordo com Renato Neves, médico oftalmologista e diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos, em São Paulo, apesar de raro, o retinoblastoma pode levar à perda da visão ou ainda ser fatal. “Quando diagnosticado precocemente, pode ser destruído, preservando-se o olho tanto quanto possível. Foto: Freeimages.com

Já em casos mais graves, a retirada do olho se faz necessária para impedir a evolução da doença, evitando que se espalhe para outras partes do corpo. Por isso, a participação dos pais no diagnóstico precoce dessa doença é fundamental”, diz Neves.