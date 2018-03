Seis hábitos que aceleram o metabolismo no dia a dia

Manter hábitos de alimentação saudáveis e praticar atividade física regularmente é o melhor caminho para quem busca emagrecer com saúde. Mas para auxiliar nesse processo, acelerar o metabolismo é uma boa estratégia. E para ajudar nesse quesito, o médico membro da sociedade brasileira de nutrologia Edson Ramuth e a nutricionista Izabelly Cavassani listaram seis dicas para ajudar a queimar as gordurinhas indesejáveis. Foto: Divulgação

1- Não esqueça do café da manhã

Após uma noite de jejum, o corpo precisa de componentes para acelerar o metabolismo. Deixar de lado o café da manhã pode diminuir a capacidade do organismo em queimar gordura, afinal ele vai querer conservar energia. O ideal é fazer a refeição até uma hora após acordar.

2- Incremente a salada com peixe

O consumo da salada durante o almoço, ou jantar, é importante porque é rico em fibras e nutrientes. Uma sugestão é acrescentar salmão e outras espécies de pescados, como atum, por exemplo, na salada. Ele impulsiona bastante o metabolismo. Outra dica é levar mais tempo para mastigar, pois assim o cérebro tem mais tempo para registrar que o corpo está satisfeito.

3- Estresse

O hormônio cortisol do estresse pode causar estragos até na balança. Quando os níveis desse vilão estão muito altos, ele dificulta a desenvoltura do corpo em queimar gordura. “Pratique atividade física. Isso aumenta a longevidade, ameniza o nervoso do dia a dia e, acelera o metabolismo”, diz Ramuth.

4- Não pule refeições

Engana-se quem acha que irá emagrecer se deixar de jantar, pois pular as refeições pode induzir o corpo a armazenar mais calorias quando é alimentado, porque ele acredita que não está recebendo comida suficiente. Fazer todas as refeições diariamente mantém os níveis de açúcar no sangue consistentes e, isso favorece que o metabolismo funcione de maneira correta.

5- Durma tranquilamente

Uma noite de sono de oito horas ajuda a acelerar o metabolismo. É importante também ficar sem o celular uns 30 minutos antes de dormir, pois a luz emitida do aparelho cria dificuldades para a mente relaxar e ter um sono tranquilo.

6- Hidrate-se

Beber água é importante para o funcionamento do corpo. Além disso, a água otimiza as reações químicas do organismo, o que faz com que o metabolismo seja mais eficiente.