Reabilitação para quem tem bruxismo

Uma solução inovadora para os dentes desgastados são as lentes de contato dentais. As películas de porcelana de 0,2mm a 0,5mm, geralmente são procuradas por questões estéticas, também podem ser utilizadas para reconstruir as cúspides dos dentes e reabilitar o paciente. O tratamento pode ser feito em poucos dias e, além de melhorar o visual do sorriso, devolve todas as funcionalidades aos dentes.

Existem dois tipos de bruxismo: o do sono e o da vigília (quando ocorre durante o dia), e em geral são ligados a problemas emocionais, como o estresse. As consequências, por sua vez, podem ser gravíssimas. O desgaste das cúspides dos dentes (pontas na extremidade de contato dos dentes) pode acarretar até mesmo dificuldades na fala e impossibilidade de mastigar, o que ainda levaria a problemas estomacais.

“É uma das formas que nós temos de restabelecer as guias de oclusão. É uma questão funcional, não estética”, explica o dentista Guilherme Rocha. “Ao restabelecer as cúspides, que são as pontas dos dentes, você aumenta o poder de trituração do alimento”, afirma.

As lentes de contato dentárias são capas ultrafinas de porcelana aplicadas sobre os dentes que conseguem modificar totalmente um sorriso em poucos dias, tornando-o alinhado e branquinho. As lentes não têm contraindicação e possuem várias vantagens: não acumulam placas bacterianas, não alteram o formato e a coloração com o tempo e têm durabilidade de, no mínimo, dez anos. Esse procedimento é muito procurado por personalidades da mídia.