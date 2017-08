Proteja seu filho contra a bronquiolite

Utilizar lenços descartáveis ao invés dos de tecido. Ainda há quem insista no uso de lenços de tecido, porém o recomendado é utilizar lenços de papel para conter a coriza ou assuar o nariz. Os lenços descartáveis são mais higiênicos e diminuem as chances de propagar o vírus para outras pessoas. Os utensílios domésticos e brinquedos devem ser higienizados sempre.

A prática simples de cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e higienizar as mãos previne o possível contágio por vírus de todas pessoas que estão próximas aos doentes. É importante lavar mãos dos pais e crianças com frequência, particularmente, quando tocar o nariz, a boca ou após alimentação.

Quando a criança fica doente, torna-se imprescindível o não compartilhamento desses itens e a higiene diária dos objetos para evitar contaminações. Recomenda-se que a limpeza seja feita com água e detergente e posteriormente desinfete os objetos com uma solução de água sanitária e água corrente. A limpeza e hidratação nasal contribuem para manter as vias aéreas superiores limpas e em bom funcionamento. Assim as defesas do corpo são mais eficientes, livrando de infecções.

AJUDA MÉDICA

A bronquiolite é uma doença que pode debilitar muito os pacientes e levar a dificuldades respiratórias, então é fundamental que um médico seja consultado logo no início dos sintomas. Observe se o pequeno tem cianose de extremidades (pele arroxeada por falta de oxigenação), tosse seca, respiração ruidosa e rápida, pequenas pausas durante a respiração, falta de apetite, vômitos após a alimentação e estado irritativo. Alguns casos mais graves evoluem para desidratação, fadiga e insuficiência respiratória grave. Em raros casos pode ter o aparecimento de uma pneumonia bacteriana por germes oportunistas.

Fonte: Rinosoro