Portal de pediatria quer ajudar pais e médicos

Para tentar agilizar o diagnóstico de doenças em crianças e ajudar os pais e médicos a identificarem melhor os sintomas em um momento de emergência, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas lançou um portal online que reúne informações médicas seguras. Desde técnicas de desfralde até identificação de abusos infantis, o site filantrópico batizado de Pedline é abastecido com textos de especialistas.

“Quando compramos um celular ele vem com manual, criança não. Muitos pais não sabem o que fazer e nessas horas aparecem muitas pessoas com dicas caseiras e crendices, mas isso não é seguro”, comentou o médico Rogerio Fortunato de Barros, fundador do projeto. Natural de Americana, o profissional lembrou de mortes infantis recentes, como o falecimento do menino Cauã Ferrari Santos, após ser picado por um escorpião e também do garoto Erick Prado Paschoal, por suspeita de meningite. Foto: Reprodução

“Em casos como esses, quanto mais rápido a medicação e identificação da doença, mais chances a criança tem de sobreviver. Até mesmo para os pediatras é um desafio. Temos mais de quatro mil doenças e nenhum médico consegue conhecer todas a fundo”, pontuou.