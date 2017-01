Pesquisa mostra que fome afeta o humor

Você com certeza tem um amigo que fica irritado ou nervoso quando está sem comer há muito tempo. Se não tem, talvez você seja esse amigo. A ciência comprovou o que muita gente já sabia no dia a dia: a fome é capaz de mudar o humor de uma pessoa. Uma pesquisa mostrou que a irritabilidade e o estresse estão ligados a variação do nível de serotonina, hormônio que regula nosso comportamento.

Realizado por cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e publicado na revista científica Biological Psychiatry, o estudo comprovou que, quando estamos com fome, o nível de serotonina no nosso organismo baixa, afetando diretamente as regiões cerebrais responsáveis por controlar sentimentos como a raiva, por exemplo. Os níveis hormonais, no entanto, se estabilizam após a ingestão de alimentos.

Para evitar passar por momentos de irritação desnecessários, a orientação médica é não passar longos períodos sem se alimentar, mantendo o hábito de comer de três em três horas. De acordo com a nutricionista Gabriella Alves, ficar muito tempo sem comer pode até engordar. “Quanto mais tempo uma pessoa passa sem se alimentar, mais o organismo pedirá alimentos calóricos. Na hora da fome, a escolha é por coisas práticas e de fácil alcance, com altos índices de calorias, como fastfood, refrigerantes, doces, pães, massas e biscoitos. Desse modo o corpo vai acumulando gordura”. Foto: Daniel Jędzura / Fotolia

A especialista alerta que o mau humor pode ser fome, mas também pode ser psicológico. “É importante diferenciar apetite e fome. Fome é orgânica, ou seja, uma necessidade do seu organismo, quando ele realmente está precisando de energia extra. Apetite é algo mais emocional, por exemplo, quando a pessoa diz que está com ‘fome de fastfood’, ela está apenas com vontade de algo específico”, explicou.

Buscar uma alimentação equilibrada e com muitas fibras, como alimentos integrais, chia, aveia, granola, frutas e saladas também traz benefícios. “Pessoas que sofrem com ansiedade ou compulsão alimentar devem fracionar os horários de alimentação. Caso esteja com muita fome, dê preferência aos alimentos mais nutritivos. Frutas, vegetais e castanhas também são alimentos práticos, e podem ser consumidos facilmente”.

O ESTUDO

Os pesquisadores controlaram a dieta de voluntários saudáveis para manipular os seus níveis de serotonina. Os cérebros dos participantes foram então escaneados usando um aparelho de ressonância magnética. O estudo revelou que baixos níveis de serotonina deixaram as comunicações entre determinadas partes do cérebro mais fracas do que o normal. Os pesquisadores concluíram que, quando isso acontece, pode ser mais difícil para o cérebro controlar as respostas emocionais de raiva.

Os participantes também responderam a um questionário de personalidade para avaliar se eles tinham ou não uma tendência natural para a agressividade. Aqueles que estavam predispostos a serem agressivos tinham uma comunicação ainda mais fraca entre certas regiões do cérebro quando os níveis de serotonina estavam baixos.

“Sabemos há décadas que a serotonina desempenha um papel fundamental na agressividade, mas só muito recentemente tivemos a tecnologia para examinar o cérebro e estudar o quanto ela nos ajuda a regular nossos impulsos emocionais. Combinando uma longa tradição em pesquisa comportamental com novas tecnologias, finalmente fomos capazes de elucidar o mecanismo pelo qual a serotonina pode influenciar a agressividade”, disse a pesquisadora Molly Crockett, que integrou o grupo de pesquisadores responsáveis pelo estudo, feito no Instituto de Neurociências Clínicas e Comportamentais de Cambridge.