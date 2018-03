Para quem quer iniciar a corrida

A corrida traz inúmeros benefícios para o corpo e a saúde. Ela alivia o estresse, fortalece a musculatura, melhora o condicionamento físico e consequentemente, emagrece. O que acha de iniciar a prática este ano e chegar ao final de 2018 com um bom desempenho?

A professora Misiane de Ávila dá algumas dicas. “Como todo início de uma atividade física, o treino deve acontecer de forma graduada e sadia. Seu corpo precisa se adaptar a essa nova rotina e aos poucos ir criando condicionamento para que a corrida se torne mais intensa e rotineira”, explica ela.

A profissional de educação física sugere que você inicie alternando caminhadas com picos de corrida. “Faça um treino de 30 minutos, intercalando 3 minutos de caminhada e 1 minuto de velocidade moderada ou até mesmo um trote. Essa prática evita lesões e condiciona o corpo para a corrida mais rápida futuramente”.

O aumento da intensidade deve ocorrer quando o praticante se sentir confortável e o corpo não esteja exigindo muito esforço. A partir daí é possível ir se desafiando a cada semana, diminuindo o tempo de caminhada e aumentando o de corrida, até o momento em que o corpo estará apto a correr direto em longas distâncias.

PARA COMEÇAR

“Para os iniciantes é recomendado focar mais nos minutos do que na quilometragem, pois ao prestar atenção na distância o corredor tende a forçar o corpo para completar a meta e dessa forma atrapalha o treinamento. Ou seja, tenha um objetivo de tempo, até pela variação de intensidade que você terá no início”, recomenda a professora da Smart Fit.

Comece treinando 3 vezes por semana. Segundo Misiane, o corpo precisa descansar para que o músculo se recupere. Ela alerta para atenção a dores que não são comuns.

“A dor muscular é normal, principalmente nos membros inferiores como coxas e panturrilhas, mas se for algo que não passe ou piore é importante não exagerar no treino e ficar atento a alguma possível lesão. Os joelhos e tornozelos são as articulações mais trabalhadas na corrida, devido ao impacto que ela gera”, explica Misiane. A especialista indica aliar o treino com exercícios de fortalecimento dos membros inferiores, como a musculação.

Lembre-se, na corrida é necessário ter paciência. Se você está iniciando, não queira já começar a correr como um atleta. Siga os primeiros passos, dê tempo para o seu corpo se adaptar e logo irá perceber a evolução e já estará correndo de fato. “Correr deve ser algo prazeroso! O importante é se divertir com saúde”, finaliza Misiane.

ESTÁ COMEÇANDO?

Fique atento a algumas outras dicas da professora de educação física

Use roupas confortáveis e um tênis adequado para corrida e para o seu tipo de pisada. Hidrate-se ao longo do treino, pois o gasto calórico é alto e o corpo perde muita água.

Cuide sempre a postura durante a corrida. Mantenha o tronco ereto, braços flexionados em 90°, mãos relaxadas e olhe sempre para frente.

Procure escolher horários com temperatura mais amenas para a prática do exercício. Pela manhã, final da tarde ou à noite, assim o calor não irá atrapalhar. Alimente-se corretamente. O corpo precisa de energia para qualquer exercício físico.