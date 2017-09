Para o consumo de suplementos, orientação é essencial e evita riscos à saúde

RESISTÊNCIA. Cerca de 30% dos entrevistados relataram o consumo de algum tipo de suplemento, com o objetivo de aumentar a resistência e melhorar o desempenho. E o consumo é mais frequente entre os corredores com rotina de treinamentos mais intensa e participação mais constante em provas. Entre os atletas entrevistados que contavam com orientação de um profissional de educação física, a porcentagem atingiu a marca de 42,6%.

Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

“A prescrição, tanto da rotina de treinamento como do consumo de suplementos alimentares, precisa ser feita por profissional especializado. Cada organismo tem uma necessidade própria de vitaminas ou proteínas. E nem sempre a pessoa consome o que precisa”, ensina Salgado. Existe a máxima popular: “Se não faz bem, também não faz mal”. Mentira. O consumo descontrolado de suplementos pode prejudicar o funcionamento de diversos órgãos. Os rins, por exemplo, são muito sensíveis. Todo o aparelho digestivo pode ser afetado.

O pesquisador reconhece a gama imensa de benefícios físicos e psicossociais que, a exemplo de outros esportes, são proporcionados pela corrida. Mas ele ressalta que a crescente busca pelo desempenho atlético pode acarretar esforços que conduzem a lesões. O tempo exagerado na prática da modalidade e o volume dos treinamentos – invariavelmente associados ao consumo desmedido dos suplementos – fazem mal à saúde. “A orientação de profissionais de educação física; a submissão a exames clínicos prévios e de acompanhamento proporcionam segurança. Procurar o médico ou o nutricionista é tão importante quando se alimentar bem, se hidratar ou usar o calçado adequado para correr”, diz o professor.

‘Eu me sinto muito bem’, frisa barman

O barman Paulo César Soller, de 33 anos, é muito conhecido de quem frequenta as baladas. O rapaz é grandalhão (1m84), treina na academia e, depois da malhação, usa suplementos alimentares para manter a forma. Desde que começou, há cinco anos, ele afirma que ganhou 15 quilos de massa muscular. E não vai parar, não. “Cara, eu me sinto muito bem. Treino certinho, cuido da alimentação”, fala. Detalhe: nunca passou pelo médico, nem pelo nutricionista. Usa suplementos de marcas muito conhecidas por quem faz musculação. E não tem medo dos “efeitos colaterais”. Soller fala que o próprio professor da academia de musculação o ensinou a consumir a quantidade equilibrada do suplemento e a manter a atividade física.

Ademir Arge, de 41 anos, também corre e usa suplementos alimentares. Mas, ao contrário do amigo Soller, ele recorreu, sim, ao médico e à nutricionista. Como ele trabalha como assistente de compras, o dia inteiro na frente do computador, resolveu deixar o sedentarismo de lado e praticar esportes. Não deu outra. O rapaz entrou em forma, corre todo dia na rua. E fala que não sabe o que é uma gripe ou uma dor de cabeça há três anos, quando começou com a corrida. E com os suplementos alimentares.

Consumo em situações especiais

O consumo de suplementos é muito indicado em situações especiais. Caso, por exemplo do ácido fólico em gestantes, do cálcio na presença de osteoporose e do ferro para a anemia. Para os atletas, devido à alta demanda do esporte, também é difícil atingir a quantidade correta de nutrientes e calorias recomendados somente com a alimentação normal. Para eles, os suplementos alimentares são importantes, pois garantem as necessidades nutricionais para a prática e desempenho de suas atividades. O problema é o consumo desses produtos por quem não precisa deles – ou precisa, mas consome sem prescrição médica.