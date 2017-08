O que fazer antes e depois da cirurgia plástica

“O paciente vem com muitas dúvidas e o papel do cirurgião é justamente informar todo o processo, esclarecer as questões e explicar que o pós-operatório é de extrema importância para uma boa recuperação e resultado satisfatório”, afirma Di Sessa.

Todo mundo tem algo que mudaria no próprio corpo: nariz, seios, bochechas, abdômen. Muitas vezes a insatisfação afeta a autoestima, vida social e até mesmo profissional. Nesses casos, a cirurgia plástica pode ser a solução. Mas é importante lembrar que antes de tomar essa decisão, uma conversa franca com um bom profissional é essencial para garantir o resultado esperado.

As dúvidas de cada paciente podem variar, porém o médico afirma que algumas são mais urgentes. São elas: sou um bom candidato ao procedimento que escolhi? Onde será a cirurgia e quem serão os profissionais envolvidos? Qual será a anestesia utilizada? Como será a operação? Quais os riscos desse procedimento? Com as respostas a essas questões, o paciente se sentirá mais seguro para seguir em frente.

Os fumantes têm um desafio a mais: é necessário suspender o cigarro por, no mínimo, 30 dias antes e após o procedimento, pois as toxinas do cigarro geram vários problemas à saúde, como a formação de enfisema, que dificulta a oxigenação e afeta o processo anestésico.

A nicotina também produz vasoconstricção, que pode levar a pele à necrose, à deiscência de suturas (afastamento dos cortes), o que dificulta a cicatrização e deixa marcas irregulares na pele

PÓS-OPERATÓRIO

Fonte: David di Sessa, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Dicas para uma recuperação segura e eficaz: