Nove dicas para ter um 2018 próspero na saúde

O Verão chegou e com ele o calor e a possibilidade da baixa umidade do ar, fazendo com que o corpo perca muita água para manter a temperatura. Esse processo, porém, muitas vezes não é percebido pelas pessoas, já que o sistema respiratório umidifica o ar que chega aos pulmões (quanto mais seco o ar, mais água é perdida). Com isso, as chances de desidratação aumentam consideravelmente, principalmente em idosos, crianças e pacientes com câncer.

Segundo Daniel Benitti, cirurgião vascular, se puxar a pele e ela não voltar rapidamente à posição inicial, a pessoa está desidratada. Além disso, outros sintomas incluem: boca seca; pele enrugada; saliva espessa; urina escura ou nenhuma urina; tontura; dor de cabeça.

Foto: Fotolia

Daniel Benitti, cirurgião vascular explica: “Alterando pequenos detalhes no dia a dia, a qualidade de vida melhora muito. Não adianta tomar remédio para gastrite e viver estressado, por exemplo, ou querer controlar o colesterol e não se exercitar ou se alimentar corretamente. Normalmente, a pessoa desidratada sente sede, mas idosos e crianças não costumam se queixar, então é importante prestar muita atenção nesses sinais”.