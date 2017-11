Mitos e verdades sobre a suspensão da menstruação

Cólicas, irritação, inchaço e TPM são alguns dos sintomas do período menstrual. Por esses motivos, interromper ou suspender a menstruação permanentemente tem sido uma ideia atrativa para muitas mulheres. “Foi-se o tempo em que o período menstrual era o melhor termômetro do bom funcionamento do organismo e um sinal de que não ocorreu gravidez. Desde o momento que ocorreu uma mudança no papel da mulher na sociedade, aumenta-se o número de pacientes que desejam suspender a menstruação”, comenta Renato de Oliveira, ginecologista responsável pela área de reprodução humana da Criogênesis.

Apesar do assunto estar em alta, existem ainda muitas dúvidas sobre o tema. Abaixo, o especialista desvenda os principais mitos e verdades sobre o tema.



Algumas mulheres não podem suspender a menstruação

VERDADE. Alguns cânceres de mama que são sensíveis ao estrogênio e a progesterona contraindicam o uso destes hormônios e, consequentemente, dos métodos contraceptivos hormonais. “Qualquer método que possua estrogênio não deve ser utilizado por mulheres com hipertensão não controlada, que tenham passado por cirurgia de grande porte com imobilização prolongada, que tenham antecedente de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas isquêmicas, enxaquecas severas, tumores hepáticos ou hepatites agudas”, alerta Renato. Por isso, sempre consulte um ginecologista antes de iniciar um método contraceptivo, trocá-lo ou optar pelos regimes estendidos.