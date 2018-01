Mais saúde com menos calorias em 2018

Virada de ano é sempre tempo para novas promessas. E alguns temas são corriqueiros entre a grande maioria das pessoas, como alimentação mais saudável e redução de peso. A nutricionista do Spa Estância do Lago comenta que é possível atingir essas metas com alguns hábitos simples para serem incorporados no dia-a-dia.

"Muita coisa nós já sabemos, mas não colocamos em prática na rotina. Então, indico as 10 principais atitudes que podem impactar em grandes transformações", explica Thais de Brito.

Não substitua refeições principais por sucos, isso pode parecer comum e viável especialmente nas dietas de verão, mas eles não saciam a fome e não possuem todos os nutrientes necessários ao organismo.

Programe-se para fazer a última refeição até às 20h. Durante o sono, o metabolismo é mais lento e o gasto energético menor. Se não tiver jeito e passou do horário, prefira frutas, iogurte desnatado ou barrinha de cereal light.