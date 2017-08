Infartos aumentam no Inverno

Os riscos de problemas cardiovasculares aumentam porque, com a queda da temperatura, diversos hormônios que atuam sobre o sistema circulatório podem apresentar aumento de atividade pela simples exposição do corpo ao frio intenso. “O resultado dessas alterações metabólicas é a contração das artérias, que eleva a pressão arterial e a frequência das contrações cardíacas, sobrecarregando ainda mais o coração e o aparelho circulatório”, explica o cardiologista Luiz Velloso.

Dentre os vilões do Inverno (resfriados, gripes e alergias) emerge o pior deles: o infarto. Segundo estudo publicado pelo Incor/SP (Instituto do Coração), a incidência de morte provocada por infarto agudo do miocárdio é 30% maior nos meses mais frios do ano – ou até 44% maior, se levados em conta apenas os pacientes com mais de 75 anos.

Além dos sintomas “clássicos”, as mulheres devem observar outros sinais como falta de ar súbito, desmaio, sensação de batimento cardíaco anormal, náuseas e vômitos, ou dor percebida apenas no pescoço ou mandíbula, nas costas, abdômen superior, ou em apenas um dos braços.

“Todo paciente com desconforto ou dor no tórax de início súbito e sem causa evidente, seja homem ou mulher, deve ser levado imediatamente ao pronto-socorro e examinado como um potencial portador de infarto, até que o diagnóstico seja descartado”, ressalta o médico. O infarto é causado pela obstrução aguda de uma das artérias coronárias, ou seja, o paciente sente dor no tórax à medida que o músculo de seu coração vai necrosando. Identificar os sintomas o quanto antes pode ser decisivo para a vida da pessoa. “Quanto mais precoce o início do atendimento médico, maior será a massa de músculo de seu coração que poderá ser salva da necrose. Daí a importância do atendimento o mais rápido possível.”, explica Velloso.

No pronto-socorro é possível identificar o infarto agudo do miocárdio através de eletrocardiograma e exames laboratoriais. Tendo o diagnóstico, a prioridade passa a ser a desobstrução imediata da artéria coronária que está causando todo o problema. O tratamento é realizado mediante um cateterismo cardíaco de emergência, que permite visualizar a artéria e desobstruí-la com rapidez e segurança, no procedimento chamado de angioplastia primária.

FATORES DE RISCO. Os principais fatores de risco para o infarto do miocárdio são: tabagismo, diabetes, níveis elevados de colesterol e hipertensão arterial. Pessoas de famílias em que o infarto ocorre com maior frequência também são mais suscetíveis. Em geral ocorre em pessoas acima dos 40 anos, embora possa acontecer abaixo desta idade principalmente em pessoas com os fatores de risco mal controlados. As mulheres têm menos infartos que os homens, até a chegada da menopausa; depois, a incidência se torna semelhante.