Hospital da PUC oferece curso para gestantes

O Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC-Campinas, promove a 2ª Edição do Curso para Gestantes, nos dias 16, 23 e 30 de setembro de 2017, sábados, das 8h30 às 11h30, na sala de Cinema Moviecom do Unimart Shopping Campinas. O Curso é gratuito com direito a um acompanhante. Foto: Freeimages.com

O evento engloba palestras multidisciplinares que contam com presença de profissionais das mais diversas áreas do hospital, como pediatria, obstetrícia, odontologia, anestesia, enfermagem, fisioterapia, psicologia, entre outros, que garante a abordagem de assuntos neste momento tão especial.

O Curso é totalmente gratuito e aberto à comunidade. Para auxiliar e orientar as mamães e acompanhantes durante as atividades, o hospital criou o Manual da Gestante.