Gengibre é aliado contra a queda de cabelo

Muitos são os apaixonados por gengibre! Poucas espécies são tão terapêuticas e benéficas tanto para a saúde quanto para a beleza como essa planta tão tradicional, originária da China. Ela é rica em óleos essenciais, vitaminas minerais, antioxidantes e aminoácidos, e, além disso, é um remédio ideal para cuidar dos cabelos, principalmente no que diz respeito a estimular seu crescimento. Foto: Daniel Vincek / Fotolia

As propriedades do gengibre para nossa saúde são muito apreciáveis e conhecidas desde a antiguidade. A riqueza natural de seus compostos o tornam perfeito para trabalhar como um aliado nos seguintes casos: diminuir as dores reumáticas e menstruais; combater gripes e resfriados; melhorar problemas cardiovasculares; agir como antidepressivo natural; reduzir o estresse; facilitar a digestão.

Quanto às propriedades do gengibre capazes de evitar a queda de cabelo e estimular seu crescimento, podemos vê-las nos seguintes princípios: o gengibre possui uma maravilhosa capacidade natural de estimular o fluxo sanguíneo do couro cabeludo, favorecendo sua circulação e estimulando os folículos do cabelo e consequentemente, o crescimento. Os ácidos graxos presentes, mais especificamente, em sua raiz, são excelentes para cabelos finos, favorecendo sua restauração e cuidado.

Existem situações em que a caspa também pode favorecer a queda. O gengibre é um excelente remédio para eliminar a caspa. Graças às suas propriedades antissépticas naturais, ele se tornou um complemento ideal que não devemos deixar passar em branco.