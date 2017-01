Frutos do mar causam mais alergias em adultos

Calor, praia e as delícias que vêm do mar, como camarão, por exemplo. Porém, é preciso ficar atento, pois os frutos do mar estão entre os principais alimentos causadores de alergias em adultos.

Mesmo a pessoa que nunca apresentou nenhuma reação pode, de repente, se tornar alérgico, já que elas são imprevisíveis e podem ocorrer em qualquer fase da vida.

“O fato de já ter comido camarão, por exemplo, e nunca ter apresentado reação não significa que em algum momento da vida a pessoa não possa ter alergia por esse alimento. Pessoas com asma, rinite e dermatite atópica (eczema) são um pouco mais predispostas do que a população geral, mas isso não é uma regra”, alerta a médica Elaine Gagete Miranda da Silva, especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

LEIA TAMBÉM: Você sabe reconhecer os sinais do Alzheimer?

Foto: Fotolia

A alergia mais temida que pode ser causada pelos frutos do mar é a anafilaxia. Esta é uma doença aguda, grave, potencialmente fatal, onde há risco de morte, caso a pessoa não seja imediatamente tratada com adrenalina. Vários fatores podem desencadear uma crise de anafilaxia, entre elas ferroadas de inseto, alimentos, medicamentos, exposição a látex, etc. “Quem já teve anafilaxia pode ter outra crise ainda mais grave numa outra exposição”, comenta a médica especialista da ASBAI.

O quadro clínico pode ser muito dramático, com “urticária gigante”, geralmente acompanhada de angioedema (inchaço), comprometimento respiratório (como falta de ar, chegando à insuficiência respiratória), sintomas gastrointestinais (cólicas, vômitos e diarreia agudos) e comprometimento cardiocirculatório, com hipotensão e choque, sendo que em questão de minutos o paciente pode evoluir para morte.

Fonte: ASBAI (Associação

Brasileira de Alergia e Imunologia)