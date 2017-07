Especialista aponta desperdício no descarte do cordão umbilical

O cordão umbilical, normalmente descartado após o nascimento do bebê, é rico em células-tronco em um estágio com alto poder terapêutico. Esse fato faz o especialista indiano Niranjan Bhattacharya chamar a atenção para que as pessoas procurem saber sobre as células-tronco contidas nesse material antes de descartá-lo. As células-tronco presentes no cordão umbilical têm o poder de curar ou reparar diversas doenças. Além disso, inúmeras patologias estão em fase de estudo clínico, apresentando resultados positivos.

Bhattacharya afirma que as propriedades do material coletado do cordão umbilical evitam a possibilidade de infecções ou rejeições por ainda ser puro e não ter sido exposto a situações externas. “Já presenciei mais de 1000 transplantes utilizando o sangue do cordão umbilical como substituto ao sangue adulto e nunca foi visto problemas após a transfusão”, destaca o especialista. Foto: Creative Commons

Encontram-se células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais, presentes tanto no sangue quanto no tecido do cordão umbilical. Cada uma delas possui propriedades para atuar em determinadas doenças. Por exemplo, o material pode ser usado em tratamentos de leucemias, anemia falciforme, deficiências imunológicas, paralisia cerebral, esclerose múltipla e regeneração de tecidos, cartilagens e ossos.