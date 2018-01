Doença renal crônica é uma epidemia silenciosa

Foto: Fotolia

Uma em cada 10 pessoas sofrem de doença renal crônica (DRC) no mundo, afirma novo relatório desenvolvido pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN – sigla em inglês). Porém, até 90% dos afetados não sabem que sofrem de perda na função dos rins. O relatório destacou que existem grandes lacunas no cuidado e prevenção da doença renal em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

O Kidney Atlas Global Health – publicado na revista científica JAMA – mostra diferenças significativas entre os países analisados e alertou que a DRC pode ser causada por diabetes, obesidade, tabagismo ou pressão arterial elevada, fatores de risco que prevalecem de forma desigual entre as populações do globo. Bélgica e Arábia Saudita são os que têm valores mais elevados, com 24% cada, seguido pela Polónia (18%), Alemanha (17%) e Reino Unido (16%).

Segundo números da Sociedade Brasileira de Nefrologia, haviam 122 mil pessoas em diálise no Brasil, em 2014. Atualmente, existem 750 unidades que realizam a diálise cadastradas no país. Os dados mostram ainda que 70% dos pacientes que fazem diálise descobrem a doença tardiamente. A taxa de mortalidade para quem enfrenta o tratamento é 15%.