Diabetes é a principal causa de cegueira no mundo

Em 14 de novembro o Dia Mundial do Diabetes levantou diversas discussões sobre a doença que já atinge mais de 415 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 5 milhões de mortes anuais. Considerada uma das epidemias do século 21, a estimativa é que em 2040 mais de 642 milhões de pessoas tenham a doença.

Muitos pacientes portadores do diabetes não sabem sobre todas as complicações que podem ser causadas pela patologia. Ele é capaz de afetar o olho por inteiro, desde a córnea passando pelo cristalino e formando as cataratas, que podem ser consideradas mais comuns em pessoas com diabetes. Ainda com relação à saúde ocular, ele induz também uma maior incidência de glaucoma e a mais temida de todas as complicações que, de acordo com especialistas, é sem dúvida a retinopatia diabética.

LEIA TAMBÉM: Na cadeira do cirurgião dentista

Atualmente as duas maiores causas de cegueira irreversível, ou seja, sem chances de recuperação visual, são glaucoma e a retinopatia diabética. “Aretinopatia é uma grande preocupação, por que apesar da gravidade, ela pode ser prevenida com acompanhamento médico, principalmente se tratada precocemente”, explica o médico Márcio Ávila.